



В АНД районі затопило одразу декілька вулиць Понад 70 будинків опинились у воді. Подекуди її рівень сягнув одного метра. Дві доби на місці працювали рятувальники. Любов Григорівна показує затоплене подвір’я. І це, каже, рівень води ще добряче спав. А от Анатолію Григоровичу пощастило більше. Його двір вже сухий. Натомість у підвалі повно води. Чоловік жаліється, надмірна вологість вже почала руйнувати його будинок. Раптове потепління перетворило вулиці Семипалатинську та Архангельську на справжні болота. Подекуди рівень води у дворах сягав одного метра. Дві доби тут безперервно працювали рятувальники. Сьогодні вранці звітують: майже на всіх подвір’ях сухо, від повені врятували близько семи десятків домів. Місцеві обурені. Кажуть — їх затоплює щороку. Згадують, під час масштабної повені ще на початку далеких вісімдесятих тут встановили насосну станцію. Відтоді жодних проблем із підтопленнями не було. Та декілька років тому потужні насоси кудись зникли. Люди неодноразово зверталися до влади із проханням повернути обладнання, та отримували лише відписки. У комунальному підприємстві «Гідроспоруди» запевняють: навіть без насосної станції вода повинна була б стікати у канал Гнилокиш. Та підтоплені вулиці знаходяться надто далеко від нього. Чи виділять на це кошти — поки не відомо. Наслідки підтоплень рятувальники усувають і на вулиці Бердянській. Закінчити роботи планують кінця дня.

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