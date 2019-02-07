Дніпровська чи Січеславська?

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.
Яку назву матиме Дніпропетрощина — сьогодні визначали народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Нагадаємо, перейменувати нашу область вимагає закон про декомунізацію. І сьогодні більшість голосів народні обранці віддали саме за Січеславську. За ухвалення цього варіанту проголосувало аж 240 обранців. Утім, це ще не кінець. Тепер слово за Конституційним судом. Якщо нова назва не суперечитиме Основному Закону, проект повернуть до Парламенту на фінальне голосування. Тоді для остаточно перейменування Дніпропетровщини потрібно буде назбирати аж 300 голосів. Думки городян стосовно самого перейменування розділились.