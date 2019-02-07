11 канал
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Поховальний вінок під двері - через захист природи Поховальний вінок під двері — через захист природи

07 февраля 2019 17:43

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.

18:34Реформа дитячої стоматології у Дніпрі
18:26Рак — не вирок
18:21В АНД районі затопило одразу декілька вулиць
17:32Земельну аферу навколо шкільної території владнати по-тихому — не вдасться!
19:25Згадати поета Олександра Пушкіна вирішили дніпровські актори
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Дніпровська чи Січеславська?

07 февраля 2019 17:46

Яку назву матиме Дніпропетрощина — сьогодні визначали народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Нагадаємо, перейменувати нашу область вимагає закон про декомунізацію. І сьогодні більшість голосів народні обранці віддали саме за Січеславську.  За ухвалення цього варіанту проголосувало аж 240 обранців. Утім, це ще не кінець. Тепер слово за Конституційним судом. Якщо нова назва не суперечитиме Основному Закону, проект повернуть до Парламенту на фінальне голосування. Тоді для остаточно перейменування Дніпропетровщини потрібно буде назбирати аж 300 голосів. Думки городян стосовно самого перейменування розділились.

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