



Дніпровська чи Січеславська? Яку назву матиме Дніпропетрощина — сьогодні визначали народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Нагадаємо, перейменувати нашу область вимагає закон про декомунізацію. І сьогодні більшість голосів народні обранці віддали саме за Січеславську. За ухвалення цього варіанту проголосувало аж 240 обранців. Утім, це ще не кінець. Тепер слово за Конституційним судом. Якщо нова назва не суперечитиме Основному Закону, проект повернуть до Парламенту на фінальне голосування. Тоді для остаточно перейменування Дніпропетровщини потрібно буде назбирати аж 300 голосів. Думки городян стосовно самого перейменування розділились.

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