



Поховальний вінок під двері — через захист природи У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози. Як на це реагує поліція? Ми розбирались. Поховальний вінок від «братви» пан Микола отримав через те, що вирішив боротися за ліс у своєму селі. Потихеньку вирубувати дерева почали ще у 2017 році. А зараз ситуація досягла ледь не критичних масштабів. Чия саме це робота, не таємниця для усього села. Незаконним заробітком займається один із місцевих мешканців, його не раз бачили на місці злочину. На обурення пана Миколи, який дошкуляє лісорубам найбільше, чоловік сипле погрозами. А ось це, судячи з усього, та сама машина, якою пана Миколу і намагалися налякати. Вона стоїть у дворі чоловіка, який, за словами людей, активно махає сокирою у лісі. Утім, чи визнає він те, у чому його винуватять? Намагаємось почути другу версію. Проте, ледь забачивши камери, його домашні зачиняються у будинку. Однак, за словами людей, промишляє чоловік не сам. Кажуть, бізнес на повалені лісу робить й інший мешканець села. Ось це той самий двір, куди за словами місцевих мешканців звозять спиляні дрова. А потім звідси їх відправляють на продаж. Найближчі сусіди з чоловіком практично не знайомі. Кажуть: щоб возили дрова — на власні очі не бачили, але дещо чули. Поки у всіх під носом відбувається таке беззаконня, люди скаржаться на бездіяльність місцевої влади. Однак там лише розводять руками, мовляв, це вже компетенція правоохоронців. Ось це лише крихітна частина спиляних дерев. Місцеві мешканці кажуть: вирубка іде навколо всього села. А горе-лісоруби не цураються будь-яких порід, які лише потраплять під руку. Гуркіт від бензопил вечорами чує ледь не все село. На місце злочину люди неодноразово викликали поліцію. Одного разу правоохоронці навіть впіймали порушників на гарячому. Нещодавно нарешті відкрили кримінальне провадження, однак повідомлення про підозру поки нікому не оголосили. За фактом погроз найактивнішому захиснику Любимивського лісу — також відкрили кримінальне провадження. А поки поліція справу лише розслідує, мешканці вже написали колективне звернення до прокуратури. Адже щоб закрити людям рота, нелегальні лісоруби перестали цуратися будь-яких методів.

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