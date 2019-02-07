



Земельну аферу навколо шкільної території владнати по-тихому — не вдасться! Батьки й адміністрація 10-ї школи судяться проти фірми, яка збирається звести впритул до навчального закладу багатоповерхівку. До справи підключилася й прокуратура, яка хоче опротестувати рішення міської ради про відведення землі під будівництво. Десята школа знаходиться в престижному Нагорному районі. Батьки лише випадково дізналися, що у двадцяти метрах від закладу заплановано звестИ багатоповерхівку. Приводом відібрати в навчального закладу подвір’я стали ось ці старі майстерні. Спочатку міськрада віддала їх в оренду комерційній фірмі. Потім — дозволила приватизувати разом с землею, що до них прилягає. Батьки певні — якщо розпочнеться будівництво, воно призведе до руйнації навчального закладу. Або його захочуть згодом знести, як це сталося з 19-ї школою, впритул до якої поставили висотку. Десята школа не одна така в Дніпрі в якої хочуть відібрати подвір’я. Це відпрацьована земельна афера. хаба що тут ділки побачили серйозний спротив. Батьки мітингували, ходили до міськради й зрештою достукалися до прокуратури. Вона й ініціювала слухання в обласному господарському суді. На першому ж засіданні було заборонено будь-яке будівництво на подвір’ї школи доти, доки триває процес. Сьогодні представники фірми забудовника намагалися припинити справу, аби її розглядав інший суд. Прокуратура таку спробу оскаржила. Директор школи каже, що завдяки суспільному розголосу з’явилася надія відстояти територію закладу. На наступному засіданні, яке призначене на кінець лютого, міський архів має надати плани земельної ділянки школи. Батьки, які теж визнані стороною процесу, отримали кілька важливих документів. Батьки 10-ї школи тримають зв’язок з однодумцями по усьому місту й переконані — у зоні інтересів земельних аферистів може опинитися будь-який навчальний заклад. Адже міськрада не знайшла часу чи бажання оформити їхні ділянки.

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