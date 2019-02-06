11 канал
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Поховальний вінок під двері - через захист природи Поховальний вінок під двері — через захист природи

07 февраля 2019 17:43

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.

18:34Реформа дитячої стоматології у Дніпрі
18:26Рак — не вирок
18:21В АНД районі затопило одразу декілька вулиць
17:46Дніпровська чи Січеславська?
17:32Земельну аферу навколо шкільної території владнати по-тихому — не вдасться!
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Згадати поета Олександра Пушкіна вирішили дніпровські актори

06 февраля 2019 19:25

Вікторія Чернова та Ігор Шульга вигадали нову форму сценічної дії та назвали її «данський перформанс». Адже показ відбудеться один раз і саме у дату смерті поета — 10 лютого. Вони обрали уривки з декількох поем Пушкіна з текстами, які й сьогодні припадають до душі.  Вікторія каже, що це не вистава, а таке сценічне висловлення, схоже на миттєвий перформанс. Виконавцям хочеться, щоб глядачі, які прийдуть 10 лютого в арт-центр «Квартира», все ж змогли почути легку, і разом з тим глибоку поезію. На одній сцені зійдуться «Граф Нулін», «Євгеній Онєгін», «Руслан і Людмила». Автори обрали музику, яка підкреслить пушкінський гумор, віртуозність рим і проникливість думок. Сьогоднішні читачі та автори вистав знаходять в них поради й пророцтва. Пушкін описав навіть свою смерть. Про це також хочуть нагадати актори в день завершення земного життя великого поета. 10 лютого. Дія почнеться о 18:00.

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