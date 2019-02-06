



Згадати поета Олександра Пушкіна вирішили дніпровські актори Вікторія Чернова та Ігор Шульга вигадали нову форму сценічної дії та назвали її «данський перформанс». Адже показ відбудеться один раз і саме у дату смерті поета — 10 лютого. Вони обрали уривки з декількох поем Пушкіна з текстами, які й сьогодні припадають до душі. Вікторія каже, що це не вистава, а таке сценічне висловлення, схоже на миттєвий перформанс. Виконавцям хочеться, щоб глядачі, які прийдуть 10 лютого в арт-центр «Квартира», все ж змогли почути легку, і разом з тим глибоку поезію. На одній сцені зійдуться «Граф Нулін», «Євгеній Онєгін», «Руслан і Людмила». Автори обрали музику, яка підкреслить пушкінський гумор, віртуозність рим і проникливість думок. Сьогоднішні читачі та автори вистав знаходять в них поради й пророцтва. Пушкін описав навіть свою смерть. Про це також хочуть нагадати актори в день завершення земного життя великого поета. 10 лютого. Дія почнеться о 18:00.

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