



Фанати ракетомодельного спорту готуються до зустрічей команд України та США Вже у березні у Сполучених Штатах Америки відбудуться матчеві зустрічі збірних команд України та США з ракетомодельного спорту. Вони будуть присвячені п’ятдесятиріччю польоту астронавтів на Місяць. Як готуються наші дніпровські спортсмени, розповіли сьогодні представники Національної федерації з ракетомодельного спорту й учасники майбутніх змагань. Ці кадри зняті на полях Дніпропетровщини під час щорічних змагань з ракетомодельного спорту. Кожен, кому вдається побачити таку техніку, захоплюється її красою. Учасники перш за все дбають про точність виконання завдань. Але скільки це зусиль! На виготовлення ракет йде декілька років. Микола Пушкар — спортсмен із великим стажем, срібний призер Чемпіонату світу 2016 року. Давно перейшов на моделі-копії. Вони потребують найточніших розрахунків та великого терпіння. Микола демонструє копію українського ракетоносія " Зеніт 3 — СЛ — морський старт». Цей вид спорту дуже видовищний. У цьому році в місті Остін під час зустрічі команд України та США також влаштують дивовижні речі. У моделях ракет розташують так званий корисний вантаж — це будуть сирі курячі яйця, які важливо не розбити під час посадки. Таким чином учасники відзначатимуть п’ятдесятиріччя польоту людини на Місяць. Переможці ювілейних змагань візьмуть участь в міжнародних зустрічах, що відбудуться в авіакосмічному салоні в Ле Бурже. Молоді спортсмени з Дніпра вже можуть продемонструвати досягнення. Ігор показує першу свою модель. І ту, що зробив нещодавно. Вона дуже красива і слухняно виконує команди з пульта управління. Красиві ракети й літатимуть добре. До того ж, підтримка у цього виду спорту стає кращою. У збірної України 48 спортсменів, з них майже половина — вже майстри.

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