



Заради безпеки наймолодших мешканців Дніпра Їхні батьки згуртувались і зареєстрували петицію. Хочуть, аби в дитячих садках міста встановили камери відеоспостереження. Так мовляв у суперечливій ситуації завжди можна з’ясувати правду. Як приклад згадують нещодавню історію, коли дівчинка отримала травму ока, а вихователька це приховала від батьків.«Освіта Дніпра» група батьків в соцмережі. Там вони дискутують про все, що стосується навчання дітей. Питання безпеки в дитсадках та школах чи не найчастіша тема обговорення. Тож вирішили переходити від слів до діла. В січні зареєстрували петицію про встановлення відеоспостереження в дошкільних закладах. На збір голосів є ще два місяці. Максимальна кількість — тисяча. Якщо вона набереться, батьки чекають на подальші кроки влади. Ініціатори такої ідеї впевненні, їхня петиція збере необхідну кількість прихильників. Адже від встановлення відео камери в групах — одні переваги. Батьки вже цікавились вартістю камер спостережень. Впевнені, міському бюджету це по кишені. Тим паче, що мова йде про безпеку наймолодших мешканців міста. Паралельно вже зареєстрували й петицію про встановлення відеокамер в класах та коридорах шкіл.

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