Заради безпеки наймолодших мешканців Дніпра

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.
Їхні батьки згуртувались і зареєстрували петицію. Хочуть, аби в дитячих садках міста встановили камери відеоспостереження. Так мовляв у суперечливій ситуації завжди можна з’ясувати правду. Як приклад згадують нещодавню історію, коли дівчинка отримала травму ока, а вихователька це приховала від батьків.«Освіта Дніпра» група батьків в соцмережі. Там вони дискутують про все, що стосується навчання дітей. Питання безпеки в дитсадках та школах чи не найчастіша тема обговорення. Тож вирішили переходити від слів до діла. В січні зареєстрували петицію про встановлення відеоспостереження в дошкільних закладах. На збір голосів є ще два місяці. Максимальна кількість — тисяча. Якщо вона набереться, батьки чекають на подальші кроки влади. Ініціатори такої ідеї впевненні, їхня петиція збере необхідну кількість прихильників. Адже від встановлення відео камери в групах — одні переваги. Батьки вже цікавились вартістю камер спостережень. Впевнені, міському бюджету це по кишені. Тим паче, що мова йде про безпеку наймолодших мешканців міста. Паралельно вже зареєстрували й петицію про встановлення відеокамер в класах та коридорах шкіл.