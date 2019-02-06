11 канал
8 февраля 2019 | 03:54

Поховальний вінок під двері - через захист природи Поховальний вінок під двері — через захист природи

07 февраля 2019 17:43

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.

18:34Реформа дитячої стоматології у Дніпрі
18:26Рак — не вирок
18:21В АНД районі затопило одразу декілька вулиць
17:46Дніпровська чи Січеславська?
17:32Земельну аферу навколо шкільної території владнати по-тихому — не вдасться!
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Візит першої леді України на Дніпропетровщину

06 февраля 2019 19:05

Марина Порошенко відвідала освітні об’єкти області. Зокрема інклюзивний центр у Магдалинівці та будівництво групового дитячого будинку у Петриківці. Також дружина президента завітала до юної спортсменки з вадами слуху.  Наталія Григорівна майже тридцять років працює із дітьми. Її профіль — логопедія. Жінка розповідає: у новоствореному центрі інклюзивної освіти є усі умови для якісної роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Новий інклюзивний центр створили на базі Магдалинівської опорної школи. Наразі тут навчаються дванадцять дітей. З ними працюють п’ять викладачів різного фаху. Включаючи логопедів, психолога та інструктора з фізичного виховання. Марина Порошенко, яка приїхала відкривати новий центр, запевняє — наразі держава взяла правильний курс. І створення таких центрів — невід’ємна частина соціалізації дітей з особливими потребами. Під час свого візиту перша леді також відвідала юну спортсменку Марію Леванович. 19 річна дівчина має вади слуху. І нещодавно в неї вкрали слуховий апарат. Марина Порошенко відгукнулась і подарувала їй новий. У Петриківці перша леді навідала будівництво групового дитячого будинку. Це абсолютно новий для України проект. Він забезпечує соціалізацію та комфортне проживання для малюків, позбавлених батьківського піклування. В дитячому будинку, що зводять в Петриківці, вже готові стіни й підведені комунікації. Наразі займаються дахом та внутрішнім оздобленням. Це має бути затишна домівка для дітей, у тому числі для вихованців з інвалідністю. Місцеві жителі лише зраділи такому сусідству. Нині на Дніпропетровщині діє 30 інклюзивно-ресурсних центрів. Серед інших областей наш регіон — має найвищі показники з впровадження інклюзивної освіти.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 5,56 м/с

Ночью

Температура: -5 С°

Ветер: 5,56 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.72
 RUB   0.41
 USD   26.96
02:45Музыкальный калейдоскоп
04:45Правила жизни
05:30Розыгрыш
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+