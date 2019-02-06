



Візит першої леді України на Дніпропетровщину Марина Порошенко відвідала освітні об’єкти області. Зокрема інклюзивний центр у Магдалинівці та будівництво групового дитячого будинку у Петриківці. Також дружина президента завітала до юної спортсменки з вадами слуху. Наталія Григорівна майже тридцять років працює із дітьми. Її профіль — логопедія. Жінка розповідає: у новоствореному центрі інклюзивної освіти є усі умови для якісної роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Новий інклюзивний центр створили на базі Магдалинівської опорної школи. Наразі тут навчаються дванадцять дітей. З ними працюють п’ять викладачів різного фаху. Включаючи логопедів, психолога та інструктора з фізичного виховання. Марина Порошенко, яка приїхала відкривати новий центр, запевняє — наразі держава взяла правильний курс. І створення таких центрів — невід’ємна частина соціалізації дітей з особливими потребами. Під час свого візиту перша леді також відвідала юну спортсменку Марію Леванович. 19 річна дівчина має вади слуху. І нещодавно в неї вкрали слуховий апарат. Марина Порошенко відгукнулась і подарувала їй новий. У Петриківці перша леді навідала будівництво групового дитячого будинку. Це абсолютно новий для України проект. Він забезпечує соціалізацію та комфортне проживання для малюків, позбавлених батьківського піклування. В дитячому будинку, що зводять в Петриківці, вже готові стіни й підведені комунікації. Наразі займаються дахом та внутрішнім оздобленням. Це має бути затишна домівка для дітей, у тому числі для вихованців з інвалідністю. Місцеві жителі лише зраділи такому сусідству. Нині на Дніпропетровщині діє 30 інклюзивно-ресурсних центрів. Серед інших областей наш регіон — має найвищі показники з впровадження інклюзивної освіти.

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