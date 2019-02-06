Візит першої леді України на Дніпропетровщину

У селі Любимівка нелегальні лісоруби влаштували бізнес на поваленні дерев. Зрубують усе, до чого лише дотягнеться рука. Місцеві таким свавіллям обурені, однак управи на лісорубів ніхто не має. Люди бояться за своє життя, адже вже почали отримувати серйозні погрози.
Марина Порошенко відвідала освітні об’єкти області. Зокрема інклюзивний центр у Магдалинівці та будівництво групового дитячого будинку у Петриківці. Також дружина президента завітала до юної спортсменки з вадами слуху. Наталія Григорівна майже тридцять років працює із дітьми. Її профіль — логопедія. Жінка розповідає: у новоствореному центрі інклюзивної освіти є усі умови для якісної роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Новий інклюзивний центр створили на базі Магдалинівської опорної школи. Наразі тут навчаються дванадцять дітей. З ними працюють п’ять викладачів різного фаху. Включаючи логопедів, психолога та інструктора з фізичного виховання. Марина Порошенко, яка приїхала відкривати новий центр, запевняє — наразі держава взяла правильний курс. І створення таких центрів — невід’ємна частина соціалізації дітей з особливими потребами. Під час свого візиту перша леді також відвідала юну спортсменку Марію Леванович. 19 річна дівчина має вади слуху. І нещодавно в неї вкрали слуховий апарат. Марина Порошенко відгукнулась і подарувала їй новий. У Петриківці перша леді навідала будівництво групового дитячого будинку. Це абсолютно новий для України проект. Він забезпечує соціалізацію та комфортне проживання для малюків, позбавлених батьківського піклування. В дитячому будинку, що зводять в Петриківці, вже готові стіни й підведені комунікації. Наразі займаються дахом та внутрішнім оздобленням. Це має бути затишна домівка для дітей, у тому числі для вихованців з інвалідністю. Місцеві жителі лише зраділи такому сусідству. Нині на Дніпропетровщині діє 30 інклюзивно-ресурсних центрів. Серед інших областей наш регіон — має найвищі показники з впровадження інклюзивної освіти.