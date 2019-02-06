



Не дорога, а напрямок — з небезпекою для життя Соцмережі вже переповнені відео, де водії буквально проклинають дорожників. Найекстремальнішою є нікопольська траса державного значення. Десятки аварій та погнуті колеса. Чи відреагує на аварійно-небезпечні дороги Дніпропетровщини його величність Укравтодор? Розбита вщент! Ось так виглядає траса державного значення з Нікополя до Дніпра. Вибоїни та ями тут на кожному кроці. Ремонту дорога не бачила понад 10 років. Тому, для водіїв цей напрямок став буквально небезпечним для життя. Щоразу на цю дорогу водії виїжджають з острахом. Кажуть, аварії тут стаються чи не щодня. 20 кілометрів на годину — безпечно їхати тут можливо лише з такою швидкістю. Та навіть це, твердять водії, не гарантує, що автівка переживе випробування ямами. Затримки стали регулярними й для автобусів. Водій маршруту Дніпро-Нікополь каже: половина дороги, а це понад 70 кілометрів, нескінченні ями. Як наслідок, щодня десятки пасажирів ризикують життям. Утім, нікопольська траса — це лише одна з багатьох, забутих богом та дорожниками. Красномовний приклад номер один. А це муки водія під Зеленодольськом. Далі — екстрим з траси Дніпро-Кривий Ріг. В обласній службі автомобільних доріг визнають: ситуація й справді катастрофічна. Утім, водіїв заспокоїти нічим. Ями обіцяють лише латати, адже на капремонти Укравтодор грошей — поки не дає. Цьогоріч Ямковий ремонт обіцяють лише таким напрямкам. Також ремонтуватимуть Запорізьку, Кропивницьку та Решетилівську траси. Загалом, працюватимуть 25 бригад. На під’їзді до Кривого Рогу мають завершити укладати другий шар асфальтобетону. А от доля багатостраждальної Нікопольської траси під великим питанням. В службі автомобільних доріг додають: чи не найбільше розбивають дороги саме перевантажені фури. Вирішити питання могло б встановлення спеціальних зважувальних пунктів. В Нікополі, приміром, вже навіть виділили на них кошти. Та поки чомусь — так і не встановили.

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