Змагання з ушу серед дітей області

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
Понад сто учасників різного віку виборювали перемогу. Найменшим виповнилось всього пять-шість років. Цьогоріч вперше взяли участь і вихованці дошкільного навчального закладу «ЕдХауз», які доречі посіли два призові місця. Це — Марк та Олексій. Їм по шість років. В спортивній секції ушу займаються в дошкільному навчальному закладі «ЕдХауз», який вони відвідують змалечку. Сьогодні на рівні з іншими дітьми хлопці виборюватимуть перемогу. Батьки прийшли підтримати свою малечу. Олександр Переберін очолює міську федерацію ушу. Каже, такі змагання допомагають дітям продемонструвати свої спортивні напрацювання та проявити себе. У навчально-психологічному центрі «Едхауз» Олександр почав викладати ушу з минулого року. Серед учасників змагань є й ті, що вже досягли значних успіхів. Єгор займається вже четвертий рік і досяг значних результатів. А от Діані ушу ще й у житті допомагає. Для вихованців дитячого саду «ЕдХауз» — це перші змагання. Але вони для них стали успішними. Олексій Беляєв та Марк Міхно посіли перше та третє місця у своїй віковій категорії.