



Змагання з ушу серед дітей області Понад сто учасників різного віку виборювали перемогу. Найменшим виповнилось всього пять-шість років. Цьогоріч вперше взяли участь і вихованці дошкільного навчального закладу «ЕдХауз», які доречі посіли два призові місця. Це — Марк та Олексій. Їм по шість років. В спортивній секції ушу займаються в дошкільному навчальному закладі «ЕдХауз», який вони відвідують змалечку. Сьогодні на рівні з іншими дітьми хлопці виборюватимуть перемогу. Батьки прийшли підтримати свою малечу. Олександр Переберін очолює міську федерацію ушу. Каже, такі змагання допомагають дітям продемонструвати свої спортивні напрацювання та проявити себе. У навчально-психологічному центрі «Едхауз» Олександр почав викладати ушу з минулого року. Серед учасників змагань є й ті, що вже досягли значних успіхів. Єгор займається вже четвертий рік і досяг значних результатів. А от Діані ушу ще й у житті допомагає. Для вихованців дитячого саду «ЕдХауз» — це перші змагання. Але вони для них стали успішними. Олексій Беляєв та Марк Міхно посіли перше та третє місця у своїй віковій категорії.

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