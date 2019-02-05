



Десятки ошуканих людей, ба більше — цілих підприємств та організацій У кіберполіції фіксують небувалий сплеск злочинів в інтернеті. З кожним днем у віртуальну мережу перебирається все більша кількість шахраїв. Сьогодні, 5 лютого, увесь світ відзначає день безпечного інтернету. Як захистити свої персональні дані, убезпечити від шкідливого впливу дітей та не потрапити на гачок віртуальних злодіїв. Аби видурити ваші гроші, шахраї щодня вигадують нові способи, кажуть у кіберполіції! Приміром, лише одна літера в адресному рядку пошукової системи може неабияк нашкодити вашому гаманцю. А це означає, що ваші персональні дані можуть замість банківської системи потрапити прямісінько до рук шахраїв. Правоохоронці радять уважно перевіряти відповідність сайту його назві. Ще один популярний метод — обман з доставкою. Скупий платить двічі! Копи радять не платити наперед, а користуватись накладним платежем. Довіряти лише перевіреним магазинам, а також не лінуватися читати відгуки. Часто, додають у поліції, шахраї полюють не на самі гроші, а на ваші персональні дані. Їх треба захищати надійним паролем. Сьогодні, в день безпечного інтернету, про його загрози копи розповідатимуть й у школах. Батька варто знати скільки часу і на яких саме сайтах проводить їхня дитина. Якщо ваша дитина стала жертвою віртуальних злодіїв, отримати допомогу психологів та юристів підліток завжди може анонімно. На спеціальній гарячій лінії для дітей 116 — 111

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