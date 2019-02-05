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Понівечені диски та розрубані колеса - тренд останніх тижнів Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів

05 февраля 2019 18:19

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?

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У Дніпрі — новий постачальник електрики

05 февраля 2019 18:25

У лютому мешканці Дніпра сплачуватимуть за електрику новій постачальній компанії — це «Дніпровські енергетичні послуги». Відповідно абоненти отримають платіжки в яких змінені реквізити.  Їх необхідно вказати при сплаті рахунку через відділення банку, пошти чи інтернет. В особистих кабінетах на сайті компанії усе скорегується автоматично. Тариф на електрику для населення не підвищуватиметься.

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