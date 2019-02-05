



Будівництво хоспісу триває Завершити будівництво та відкрити обласний центр паліативної та хоспісної допомоги для невиліковно хворих вже цьогоріч — обіцяють чиновники. На будмайданчику на території 15-ї міської лікарні сьогодні відбулася виїзна прес-конференція. Центр розрахований на сорок шість ліжок. Така кількість, за словами фахівців, повинна перекрити потребу в хоспісній допомозі. Бо ще півсотні місць вже створені при інших лікарнях. Втім, обіцяють, що новий заклад буде унікальним завдяки великому спектру надання медичної та психологічної підтримки.

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