Будівництво хоспісу триває

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
Завершити будівництво та відкрити обласний центр паліативної та хоспісної допомоги для невиліковно хворих вже цьогоріч — обіцяють чиновники. На будмайданчику на території 15-ї міської лікарні сьогодні відбулася виїзна прес-конференція. Центр розрахований на сорок шість ліжок. Така кількість, за словами фахівців, повинна перекрити потребу в хоспісній допомозі. Бо ще півсотні місць вже створені при інших лікарнях. Втім, обіцяють, що новий заклад буде унікальним завдяки великому спектру надання медичної та психологічної підтримки.