



Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму? Ось такий в буквальному сенсі кратер на дорозі — може стати смертельним для колеса вашоі автівки. Це Проспект Сергія Нігояна, неподалік другої міської лікарні. Якість асфальту тут більше нагадує поверхню місяця. А водіів швидко перетворює на клієнтів найближчого шиномантажу. А СТО тут якраз через дорогу. Автомеханіки не на камеру жаліються — роботи останнім часом стільки, що і спати ніколи. Та ж історія і в районі Автовокзалу. Ями — на кожній вулиці! Автомобілістів питання про якість дорожнього покриття доводить чи не до істерики. Тож чому щороку асфальт сходить разом зі снігом? Спеціаліст пояснює: в Україні стандартам якості відповідає не більше десяти відсотків доріг. І ніякий ямковий ремонт тут не допоможе. У міськраді ж запевняють — проблему з дорожнім покриттям не приховують. І вже наступного тижня оприлюднять список автошляхів, на які цьогоріч чекає ремонт. Особливу увагу обіцяють приділити Кайдацькому та Новому мосту. Наразі ж єдине, що можуть зробити комунальники — щотижня засипати ями холодним асфальтом.

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