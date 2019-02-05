



Смерть від кору вже на Дніпропетровщині В інфекційній лікарні Кривого Рогу померла 46-річна пацієнтка. Жінку з ускладненнями до реанімації шпиталізували тиждень тому. Вірус викликав важку пневмонію. Врятувати пацієнтку медикам не вдалось. Від початку року це перший випадок смерті від кору на Дніпропетровщині. І вже сьомий по Україні. Серед померлих — двоє дітей. А от у Міністерстві охорони здоров’я попри спалах кору в Україні — оголошувати епідемію не планують. Натомість закликають робити щеплення. Зараз відомо про майже 9 тисяч людей, що захворіли по всій країні. Найбільш високі показники у західних регіонах та у Києві. Не оминула хвороба і наш регіон. Хворіють і дорослі, але діти — більше. Нещодавно кір діагностували навіть тримісячному немовляті. Тож — що треба знати про цю небезпеку пересічному українцю? Кір це вірусне інфекційне захворювання, передається повітряно-крапельним шляхом. Воно дуже заразне. З високою ймовірністю кір підхоплять усі, хто контактував з хворим в стандартному офісі чи класній кімнаті. Але, на наше щастя, це вакцинокерована інфекція. Коли колективний імунітет становить 95% — вірус майже не циркулює, хіба що трапляються поодинокі випадки. Відносне благополуччя щодо кору на Дніпропетровщині пояснюють саме високим рівнем вакцинації. Минулого тижня в області захворіли 33 особи, половина дорослі. Про те, чи були вони вакциновані часто відсутні будь-які відомості. Діти хворіють переважно не щеплені. Перебіг хвороби у більшості пацієнтів середньої важкості. Як такого лікування від кору не існує, воно симптоматичне. Кір небезпечний саме ускладненнями, які можуть лишити хворого інвалідом, а іноді — призводять до смерті. Єдиний захист від кору — вакцина. Вона страхує саме від складного перебігу хвороби. Так звану КПК за календарем дітям роблять у рік, та повторно — у шість років. Але вакцинуватися можна у будь-якому віці. Так директор Обласного центру здоров’я Алла Толчинська розповіла, як щепила свого сина підлітка. Дітей щеплюють безкоштовно. Дорослі можуть купити вакцину — вона коштує близько трьохсот гривень. Але надається без оплати тим, хто контактував з хворими на кір. Для цього треба якомога скоріше звернутися в центр первинної допомоги. Часто дорослі люди не знають — чи щеплені вони у дитинстві, чи захищені від хвороби? Ситуацію можуть прояснити лабораторні тести. Симптоми кору специфічні — кажуть лікарі. Розпочинається все як звичайна ГРВІ, а потім з’являються висипання. Якщо є підозра на кір — перед усім треба зателефонувати сімейному лікарю, який порадить що робити далі. У випадку, коли симптоми проявилися вночі або на вихідних, — варто одразу звернутися до інфекційної лікарні. Медики закликають бути особливо уважними батьків немовлят та дітей, які отримали лише одне щеплення.

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