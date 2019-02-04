11 канал
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Понівечені диски та розрубані колеса - тренд останніх тижнів Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів

05 февраля 2019 18:19

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?

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Батькам презентували нове шкільне меню

04 февраля 2019 18:40

Оцінити асортимент, спробувати кожну страву та поставити будь-які питання! Весь двотижневий раціон учнів приготували в одному з навчальних закладів міста. Чи смачно було батькам?  З початку цього року діти в школах та дитсадочках харчуються за новим меню. Сьогодні його презентують батькам. Над розробкою нового меню почали працювати у вересні 2018-го. Тоді зібрали спеціальну комісію, куди увійшли дієтолог, гастроентеролог, алерголог, а також інженери-технологи й батьки. Того ж року тендер на харчування у школах та дитсадках виграла компанія «Продрезерв-5». Її працівники повністю відповідають за всі етапи виробництва їжі — від вибору сировини до готового продукту. На презентацію в 147-у школу запросили й експертів з держпродспожив служби. Вони перевірили не тільки якість готових продуктів, а й кожен етап виробництва. А батьки, у свою чергу, перевірили страви на смак. У Держпродспоживслужбі зазначають: мораторій на планові перевірки скасовано, тож цього року обов’язково завітають з ревізіями на харчоблоки шкіл та дитсадків міста.

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