



Батькам презентували нове шкільне меню Оцінити асортимент, спробувати кожну страву та поставити будь-які питання! Весь двотижневий раціон учнів приготували в одному з навчальних закладів міста. Чи смачно було батькам? З початку цього року діти в школах та дитсадочках харчуються за новим меню. Сьогодні його презентують батькам. Над розробкою нового меню почали працювати у вересні 2018-го. Тоді зібрали спеціальну комісію, куди увійшли дієтолог, гастроентеролог, алерголог, а також інженери-технологи й батьки. Того ж року тендер на харчування у школах та дитсадках виграла компанія «Продрезерв-5». Її працівники повністю відповідають за всі етапи виробництва їжі — від вибору сировини до готового продукту. На презентацію в 147-у школу запросили й експертів з держпродспожив служби. Вони перевірили не тільки якість готових продуктів, а й кожен етап виробництва. А батьки, у свою чергу, перевірили страви на смак. У Держпродспоживслужбі зазначають: мораторій на планові перевірки скасовано, тож цього року обов’язково завітають з ревізіями на харчоблоки шкіл та дитсадків міста.

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