



У ботанічному саду Дніпра розпустилися тропічні гіпеаструми Барбадоські лілеї посеред зими! Екзотичні красуні зацвіли вперше у цьому році. Тут їх вивели кілька видів, вони різних розмірів та забарвлення. Містяни можуть побачити рослину на власні очі або ж навіть придбати додому. Гіпеаструми, або Барбадоські лілеї, у дикій природі не зустрічаються, їх вивели внаслідок селекції. Усього у світі нараховують близько вісімдесяти видів. Кілька сортів запилили у лабораторії університетського ботсаду. У ботсаді гіпеаструми квітнуть вже втретє. Зазвичай бутони розпускаються лише раз на рік і тримаються в середньому три тижні. Батьківщина рослини — Південна Америка. А період цвітіння закладений у них генетично. Розмножуються квіти цибульками. За кілька місяців після цвітіння рослина впадає у сплячку. Листя може пожовкнути або повністю опасти. У такому випадку поливати треба раз на кілька тижнів. В активний період — раз на тиждень. В утриманні гіпеаструми невибагливі. Достатньо не дуже високого, середнього за діаметром горщика. При дбайливому догляді квітка радуватиме власників роками. Придбати її можна у ботанічному саду. Там екзотичну красуню віддадуть приблизно за сорок гривень.

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