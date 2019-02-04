



Машини для сільських лікарів Сьогодні дванадцять амбулаторій Дніпропетровщини отримали позашляховики. Автівки мають забезпечити найкоротший зв’язок сімейного лікаря із людиною, яка потребує допомоги. Представники обласної влади анонсували й інші позитивні зміни у медицині територіальних громад. Сільське населення Дніпропетровщини переважно вже підписало угоди із сімейними лікарями. Вважається, що один фахівець обслуговуватиме до півтори тисячі мешканців. Разом з укладанням декларацій ведеться й переоснащення амбулаторій. У тому числі їм надають транспорт. Сьогодні ключі від машин вручили лікарям дванадцяти сільських амбулаторій. Невдовзі ще 6 автівок отримають їхні колеги з інших територіальних громад. На це спрямовано 9 мільйонів гривень державної субвенції. Позашляховик — то кращий вибір для сільської місцевості — кажуть щасливі водії медзакладів. Ще до середини цього року в громадах мають завершити будівництво 18 осередків первинної медицини й оснащення усіх сільських амбулаторій області. Окрім ремонтів, реконструкцій та купівлі авто, амбулаторії мають укомплектувати обладнанням для телемедицини. Це для того, щоб у складних випадках сімейний лікар мав змогу проконсультуватися з фахівцями потужних медичних закладів. 202 мільйони. Саме стільки коштів спрямовано з державного бюджету на цей рік для того, щоб здійснити зміни у медичній галузі сільських громад Дніпропетровщини.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



