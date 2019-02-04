Машини для сільських лікарів

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
Сьогодні дванадцять амбулаторій Дніпропетровщини отримали позашляховики. Автівки мають забезпечити найкоротший зв’язок сімейного лікаря із людиною, яка потребує допомоги. Представники обласної влади анонсували й інші позитивні зміни у медицині територіальних громад. Сільське населення Дніпропетровщини переважно вже підписало угоди із сімейними лікарями. Вважається, що один фахівець обслуговуватиме до півтори тисячі мешканців. Разом з укладанням декларацій ведеться й переоснащення амбулаторій. У тому числі їм надають транспорт. Сьогодні ключі від машин вручили лікарям дванадцяти сільських амбулаторій. Невдовзі ще 6 автівок отримають їхні колеги з інших територіальних громад. На це спрямовано 9 мільйонів гривень державної субвенції. Позашляховик — то кращий вибір для сільської місцевості — кажуть щасливі водії медзакладів. Ще до середини цього року в громадах мають завершити будівництво 18 осередків первинної медицини й оснащення усіх сільських амбулаторій області. Окрім ремонтів, реконструкцій та купівлі авто, амбулаторії мають укомплектувати обладнанням для телемедицини. Це для того, щоб у складних випадках сімейний лікар мав змогу проконсультуватися з фахівцями потужних медичних закладів. 202 мільйони. Саме стільки коштів спрямовано з державного бюджету на цей рік для того, щоб здійснити зміни у медичній галузі сільських громад Дніпропетровщини.