



Стовб — руйнівник! На житломасиві «Західний» просто на подвір’ї багатоповерхівки електроопора впала на труби теплотраси та розтрощила авто. Водій не постраждав лише дивом. Утім, чоловік у розпачі. Адже машина — то був його єдиний заробіток. Хто відшкодовуватиме збитки і чи є шанси отримати компенсацію? Шокований, Дмитро оглядає свою понівечену автівку. Коли все сталося — був у сусідньому будинку, в гостях у друга. Чоловік у розпачі. Працює таксистом. Сьогодні він фактично втратив роботу. Годувати ж треба дружину та дворічну дитину. У своїй біді власник авто винуватить керівництво місцевого ринку. Твердить, стовб впав, адже ті перевантажили його електродротами. Місцеві схожої думки. Кажуть, дротів і справді забагато. Натомість керівництво ринку усі звинувачення відкидає. Провину покладає на балансоутримувачів електроопори. Хто насправді винен та відшкодовуватиме збитки? Усі деталі інциденту зараз з’ясовують правоохоронці. Поки ж все що копи можуть порадити постраждалому — співпрацювати зі слідством. А от повалені електроопору та теплотрасу досі так ніхто і прибрав. Ба більше, її навіть не відімкнули від електромережі. Тому надвечір дроти спалахнули. Коли з житлового двору приберуть аварійні та небезпечні конструкції — наразі невідомо.

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