Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
На житломасиві «Західний» просто на подвір’ї багатоповерхівки електроопора впала на труби теплотраси та розтрощила авто. Водій не постраждав лише дивом. Утім, чоловік у розпачі. Адже машина — то був його єдиний заробіток. Хто відшкодовуватиме збитки і чи є шанси отримати компенсацію? Шокований, Дмитро оглядає свою понівечену автівку. Коли все сталося — був у сусідньому будинку, в гостях у друга. Чоловік у розпачі. Працює таксистом. Сьогодні він фактично втратив роботу. Годувати ж треба дружину та дворічну дитину. У своїй біді власник авто винуватить керівництво місцевого ринку. Твердить, стовб впав, адже ті перевантажили його електродротами. Місцеві схожої думки. Кажуть, дротів і справді забагато. Натомість керівництво ринку усі звинувачення відкидає. Провину покладає на балансоутримувачів електроопори. Хто насправді винен та відшкодовуватиме збитки? Усі деталі інциденту зараз з’ясовують правоохоронці. Поки ж все що копи можуть порадити постраждалому — співпрацювати зі слідством. А от повалені електроопору та теплотрасу досі так ніхто і прибрав. Ба більше, її навіть не відімкнули від електромережі. Тому надвечір дроти спалахнули. Коли з житлового двору приберуть аварійні та небезпечні конструкції — наразі невідомо.