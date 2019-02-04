11 канал
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Понівечені диски та розрубані колеса - тренд останніх тижнів Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів

05 февраля 2019 18:19

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?

18:32Змагання з ушу серед дітей області
18:27Десятки ошуканих людей, ба більше — цілих підприємств та організацій
18:25У Дніпрі — новий постачальник електрики
18:22Будівництво хоспісу триває
18:14Смерть від кору вже на Дніпропетровщині
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Невідомі підпалили повну відвідувачів кав’ярню

04 февраля 2019 18:28

Нападників було двоє. На камерах спостереження видно, як ті відчиняють двері та кидають всередину пляшки із займистою сумішшю. Вогонь одразу заблокував вихід. За кілька секунд все приміщення затягнуло густим димом.  Людям вдалося врятуватися лише дивом — вони сховалися у підвалі. Постраждали троє жінок. З опіками та порізами від скла їх доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Наразі правоохоронці вивчають відео з камер спостереження та розшукують зловмисників. Відомо, що у пожежі постраждала й сама власниця кафе. У поліції розглядають всі можливі версії підпалу.

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