Невідомі підпалили повну відвідувачів кав’ярню

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
Нападників було двоє. На камерах спостереження видно, як ті відчиняють двері та кидають всередину пляшки із займистою сумішшю. Вогонь одразу заблокував вихід. За кілька секунд все приміщення затягнуло густим димом. Людям вдалося врятуватися лише дивом — вони сховалися у підвалі. Постраждали троє жінок. З опіками та порізами від скла їх доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Наразі правоохоронці вивчають відео з камер спостереження та розшукують зловмисників. Відомо, що у пожежі постраждала й сама власниця кафе. У поліції розглядають всі можливі версії підпалу.