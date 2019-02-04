



Невідомі підпалили повну відвідувачів кав’ярню Нападників було двоє. На камерах спостереження видно, як ті відчиняють двері та кидають всередину пляшки із займистою сумішшю. Вогонь одразу заблокував вихід. За кілька секунд все приміщення затягнуло густим димом. Людям вдалося врятуватися лише дивом — вони сховалися у підвалі. Постраждали троє жінок. З опіками та порізами від скла їх доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Наразі правоохоронці вивчають відео з камер спостереження та розшукують зловмисників. Відомо, що у пожежі постраждала й сама власниця кафе. У поліції розглядають всі можливі версії підпалу.

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