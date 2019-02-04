У Дніпрі два ентузіасти взялися засипати ями на Новому мосту

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6 февраля 2019 | 02:32
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Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів05 февраля 2019 18:19
Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?
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