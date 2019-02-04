



У Дніпрі два ентузіасти взялися засипати ями на Новому мосту Здолавши декілька вибоїн та зробивши селфі — новоспечені активісти покинули переправу. У міськраді ж до такої ініціативи віднеслися скептично. Мовляв, самі тільки-но збиралися все лагодити.

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