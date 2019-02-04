11 канал
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Понівечені диски та розрубані колеса - тренд останніх тижнів Понівечені диски та розрубані колеса — тренд останніх тижнів

05 февраля 2019 18:19

Щороку з настанням тепла відремонтовані дороги знову і знову вкриваються ямами. Пункти шиномонтажів по усьому місту щодня обслуговують десятки постраждалих автомобілістів. Тож чому навіть відремонтовані автошляхи не можуть пережити зиму?

18:32Змагання з ушу серед дітей області
18:27Десятки ошуканих людей, ба більше — цілих підприємств та організацій
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Ледь не загинув через модний девайс

04 февраля 2019 18:24

Просто у руках 18-річного хлопця з Павлограда вибухнула електронна сигарета! Юнак отримав численні травми, у тому числі перелам лобової кістки. Наразі його готують до операції — уламок пристрою витягатимуть із черепа.  Те, що не постраждав головний мозок — просто диво, кажуть медики. Головний лікар 4 міської лікарні Павлограда показує 3Д-графічну реконструкцію голови Дмитра. Відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелам лобної кістки, рвані рани та опіки на стегнах — ці травми вісімнадцятирічний хлопець отримав, коли в його руках вибухнула електронна сигарета. Ба більше: уламок від так званого «вейпа» все ще в черепі Дмитра. У лікарню хлопця шпиталізували в стані середньої важкості. Наразі його готують до операції. Після — щонайменше 10 днів він буде під наглядом лікарів. Електронну сигарету Дмитро замовив в інтернеті. Кілька днів тому якраз її й отримав. Юнак навіть не встиг зібрати пристрій для паління, як той вибухнув у нього в руках. Спеціалісти ж кажуть: купувати електронні сигарети потрібно тільки в офіційних магазинах. Тоді жодних проблем не виникне. Вартість сертифікованих пристроїв для паління складає в середньому півтори тисячі гривень. Та зараз на ринку багато дешевих підробок. Певно, Дмитру дісталася саме така. Взяти на себе провину за несправну електронну сигарету інтернет-магазин, в якому Дмитро купив пристрій, не погодився. Та хлопцю все ж повернули 400 гривень — стільки коштує пристрій. Утім, лише після того, як постраждалий пригрозив судом. Медики ж називають цей випадок дивом — наслідки могли бути значно страшніші.

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