



Ледь не загинув через модний девайс Просто у руках 18-річного хлопця з Павлограда вибухнула електронна сигарета! Юнак отримав численні травми, у тому числі перелам лобової кістки. Наразі його готують до операції — уламок пристрою витягатимуть із черепа. Те, що не постраждав головний мозок — просто диво, кажуть медики. Головний лікар 4 міської лікарні Павлограда показує 3Д-графічну реконструкцію голови Дмитра. Відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелам лобної кістки, рвані рани та опіки на стегнах — ці травми вісімнадцятирічний хлопець отримав, коли в його руках вибухнула електронна сигарета. Ба більше: уламок від так званого «вейпа» все ще в черепі Дмитра. У лікарню хлопця шпиталізували в стані середньої важкості. Наразі його готують до операції. Після — щонайменше 10 днів він буде під наглядом лікарів. Електронну сигарету Дмитро замовив в інтернеті. Кілька днів тому якраз її й отримав. Юнак навіть не встиг зібрати пристрій для паління, як той вибухнув у нього в руках. Спеціалісти ж кажуть: купувати електронні сигарети потрібно тільки в офіційних магазинах. Тоді жодних проблем не виникне. Вартість сертифікованих пристроїв для паління складає в середньому півтори тисячі гривень. Та зараз на ринку багато дешевих підробок. Певно, Дмитру дісталася саме така. Взяти на себе провину за несправну електронну сигарету інтернет-магазин, в якому Дмитро купив пристрій, не погодився. Та хлопцю все ж повернули 400 гривень — стільки коштує пристрій. Утім, лише після того, як постраждалий пригрозив судом. Медики ж називають цей випадок дивом — наслідки могли бути значно страшніші.

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