11 канал
1 февраля 2019 | 20:11

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

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18:04Ніагарський водоспад у квартирах
17:54Лікування раку у Дніпрі
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Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи

01 февраля 2019 18:22

Пернаті банально не можуть знайти їжу під покровом снігу. Під загрозою опинилися синиці, дрозди, дятли та сови. Зменшення популяції може спричинити серйозні проблеми в екосистемі, кажуть біологи.  Адже птахи регулюють кількість шкідників та комах, які винищують сільськогосподарські й лісові культури. Як допомогти птахам пережити зиму. У дворі на Мануйлівському проспекті птахів підгодовують цілим будинком. Тут давно висять дві саморобні годівнички, куди добросердні мешканці зносять корм. Крім сала, зерна, а інколи й хлібу, птахи навідуються у двір за виноградом. Його частину спеціально залишають на гілках, щоб крилатим було, чим поживитися. Віктор Єгорович частенько з власного вікна спостерігає, як пернаті прилітають на обід. За день дикі пернаті повинні з’їдати майже стільки, скільки важать самі. Однак, через нестачу їжі у холодні періоди вони масово гинуть. Допомогти крилатим пережити морози можуть звичайні годівнички. Туди треба класти сире насіння соняшника, льону, комбікорми та сало. А от хліб можна давати лише голубам, для інших птахів він становить смертельну загрозу. Орнітологи просять усіх приєднатися до зимового підгодовування птахів. Без допомоги людей на території нашої області популяція деяких видів може суттєва скоротитися, а рідкісні та червонокнижні пернаті взагалі — опинитися під загрозою зникнення. Не будьте байдужими, врятуйте крилатих від голодної смерті.

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