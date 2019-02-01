



Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи Пернаті банально не можуть знайти їжу під покровом снігу. Під загрозою опинилися синиці, дрозди, дятли та сови. Зменшення популяції може спричинити серйозні проблеми в екосистемі, кажуть біологи. Адже птахи регулюють кількість шкідників та комах, які винищують сільськогосподарські й лісові культури. Як допомогти птахам пережити зиму. У дворі на Мануйлівському проспекті птахів підгодовують цілим будинком. Тут давно висять дві саморобні годівнички, куди добросердні мешканці зносять корм. Крім сала, зерна, а інколи й хлібу, птахи навідуються у двір за виноградом. Його частину спеціально залишають на гілках, щоб крилатим було, чим поживитися. Віктор Єгорович частенько з власного вікна спостерігає, як пернаті прилітають на обід. За день дикі пернаті повинні з’їдати майже стільки, скільки важать самі. Однак, через нестачу їжі у холодні періоди вони масово гинуть. Допомогти крилатим пережити морози можуть звичайні годівнички. Туди треба класти сире насіння соняшника, льону, комбікорми та сало. А от хліб можна давати лише голубам, для інших птахів він становить смертельну загрозу. Орнітологи просять усіх приєднатися до зимового підгодовування птахів. Без допомоги людей на території нашої області популяція деяких видів може суттєва скоротитися, а рідкісні та червонокнижні пернаті взагалі — опинитися під загрозою зникнення. Не будьте байдужими, врятуйте крилатих від голодної смерті.

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