11 канал
1 февраля 2019 | 20:11

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

18:22Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи
18:11Допомога жертвам домашнього насильства
18:04Ніагарський водоспад у квартирах
17:54Лікування раку у Дніпрі
18:12У Пенсійному фонді — шалені черги за довідками
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Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага

01 февраля 2019 18:21

Це військова система рукопашного бою розроблена в Ізраїлі. Зараз її прихильники є по всьому світу, в тому числі і в Україні. Це комплекс бойових мистецтв, спрямованих на самозахист. Отже, може стати в нагоді й в повсякденному житті.  Крав-мага в перекладі з вриту — «рукопашний бій, повний контакт». Входить в програму підготовки спецпідрозділів не тільки Ізраїлю, але й багатьох інших країн світу. Це ціла система, головний принцип якої — бойове мислення. Вона не є складною, але дуже дієва, кажуть інструктори й дозволяє нейтралізувати агресора. Ольга одна з небагатьох жінок на семінарі. Такі заняття, каже, додають неабиякої впевненості, і відчуття безпеки. Чоловіки, що поруч на тренуваннях, завжди допомагають. Руслан приїхав з Івано-Франківська. Він — колишній атовець. Впевнений — бойові мистецтва, то чудова реабілітація для хлопців, що повертаються із зони бойових дій. Семінар у Дніпрі зібрав інструкторів з крав-мага з усієї України. Розрахований він на три дні, відвідати майстер-класи можуть усі бажаючі.

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