



Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага Це військова система рукопашного бою розроблена в Ізраїлі. Зараз її прихильники є по всьому світу, в тому числі і в Україні. Це комплекс бойових мистецтв, спрямованих на самозахист. Отже, може стати в нагоді й в повсякденному житті. Крав-мага в перекладі з вриту — «рукопашний бій, повний контакт». Входить в програму підготовки спецпідрозділів не тільки Ізраїлю, але й багатьох інших країн світу. Це ціла система, головний принцип якої — бойове мислення. Вона не є складною, але дуже дієва, кажуть інструктори й дозволяє нейтралізувати агресора. Ольга одна з небагатьох жінок на семінарі. Такі заняття, каже, додають неабиякої впевненості, і відчуття безпеки. Чоловіки, що поруч на тренуваннях, завжди допомагають. Руслан приїхав з Івано-Франківська. Він — колишній атовець. Впевнений — бойові мистецтва, то чудова реабілітація для хлопців, що повертаються із зони бойових дій. Семінар у Дніпрі зібрав інструкторів з крав-мага з усієї України. Розрахований він на три дні, відвідати майстер-класи можуть усі бажаючі.

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