Допомога жертвам домашнього насильства

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему?
pobach.info У Дніпрі презентували перший в Україні сайт з переліком організацій, що допомагають постраждалим від домашнього насильства. Там можна легко знайти безкоштовного психолога чи юриста, або навіть тимчасовий прихисток. На сайті також розміщують різну корисну інформацію. Наприклад, ЯК розпізнати агресора. Розробники переконані: платформа стане у нагоді не тільки постраждалим, а й правоохоронцям. Незабаром у Дніпрі працюватимуть спецпідрозділи, що займатимуться виключно випадками домашнього насильства.