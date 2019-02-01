



У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? Автівка з рекламою у самому центрі міста стоїть тут вже декілька років. І вона — суттєво заважає руху транспорту на й без того вузькій вулиці. Евакуатор у повній бойовій готовності. Тільки-но колеса відриваються від землі, з’являється чоловік, який називає себе власником. Чоловік виправдовується: його машина нікому не заважала. Чоловікові дають шанс прибрати авто самостійно, та виявляється, що всередині немає акумулятора. Тож машину увозить евакуатор. Забрати машину власник зможе зі штрафмайданчика. Подібна реклама влетить йому у більш як тисячу гривень. В інспекції з паркування розповідають: таких покинутих авто в центрі міста ще більше десятка. Їх евакуйовуватимуть у першу чергу, а потім візьмуться за інші. Та в арсеналі комунальників — лише два евакуатори. Чи достатньо цього? — йдемо перевіряти. На сусідньому перехресті помічаємо авто, що припарковані у три ряди просто на проїжджій частині. Підходимо до однієї з автівок, її водій впевнений — нічогісінько не порушує. Авто чоловік прибирає, коли до нього підходять патрульні. Сьогодні йому щастить поїхати без штрафу. Навпроти — потрапити на будмайданчик метро не може водій ваговоза Михайло. Йому перегородив шлях ось цей позашляховик. В інспекції з паркування ж твердять: окрім евакуації, каратимуть порушників численними штрафами. Виписувати адмінпротоколи мають право навіть без присутності водія. Перехожі здебільшого такій активності радіють. А от водії жаліються: мовляв, авто в місті паркувати практично немає де. Дізнатися куди евакуювали ваше авто тепер буде можна на сайті міськради або зателефонувавши до поліції.

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