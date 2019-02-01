



Ніагарський водоспад у квартирах Оселі мешканців вулиці Орловської,28 вже кілька років заливає після чергового дощу та танення снігу. Це почалося, кажуть вони, одразу після капітального ремонту даху у грудні 2016-го. Вогкість у квартирах, зіпсовані ремонти та непридатні умови для життя. Альона показує наслідки зливи та таяння снігу. Облущена штукатурка, відсталі шпалери, розводи на стінах. Якщо торік зі стелі просто крапало, то зараз вже тече наче з крана. Останні три тижні, розповідає жінка, вона майже не спить. Навіть вночі збирає воду у квартирі та на горищі. Чи не найбільше страждає від потопів пенсіонерка Галина Іларіонівна. На стінах — пліснява, у квартирі стійкий запах вогкості. Усі місткості в очікуванні чергового дощу чи таяння снігу. Востаннє її залило буквально кілька тижнів тому. Проблеми, розповідають мешканці, почалися одразу після капітального ремонту даху у грудні 2016. Не пройшло й місяця, як сталися перші потопи. Люди впевнені — підрядники під час заміни шиферу припустилися помилок. Від яких тепер страждає увесь будинок. Мешканці розповідають, писали скарги до прокуратури та профільного управління міськради. Перше звернення було ще у січні 2017. За місяць після капітального ремонту даху. Хвилюють людей не лише потопи, від яких потерпають їхні оселі, а й провалля під будинком. Минулого тижня, розповідають вони, тут провалився ґрунт і фундамент буквально висить у повітрі. За коментарями ми звернулися до управління ЖКГ. Отримали наступну письмову відповідь від директора департаменту Владислава Грицая. Що ж до провалу ґрунту біля будинку, то чиновник повідомив, що на місце виїжджала комісія. Візуально обстежила яму та частину підвального приміщення. Слідів підтоплення не знайшли. Тепер працівники проектної організації обстежать ґрунт та фундамент будинку. Після отриманих висновків будуть проведені ремонтні роботи.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



