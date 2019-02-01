11 канал
1 февраля 2019 | 20:11

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

18:22Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи
18:21Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага
18:11Допомога жертвам домашнього насильства
18:04Ніагарський водоспад у квартирах
18:12У Пенсійному фонді — шалені черги за довідками
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Лікування раку у Дніпрі

01 февраля 2019 17:54

На базі четвертої міської лікарні продовжує працювати центр міжнародних досліджень онкологічних захворювань. Наразі на стаціонарному лікуванні там знаходиться майже три сотні пацієнтів. Спеціалісти  використовують новітні методи лікування, у тому числі — імунотерапію. Керівництво дослідницького центру впевнено: у випадку виявлення тяжкої хвороби на ранніх стадіях порятунок життя людини стає реальним.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 5,56 м/с

Ночью

Температура: -3 С°

Ветер: 5,56 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.87
 RUB   0.42
 USD   27.57
20:00Анекдоты по-украински
20:25Параллельный мир
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+