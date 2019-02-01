Лікування раку у Дніпрі

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1 февраля 2019 | 20:11
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У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі01 февраля 2019 18:05
Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему?
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