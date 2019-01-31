11 канал
1 февраля 2019 | 20:11

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

18:22Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи
18:21Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага
18:11Допомога жертвам домашнього насильства
18:04Ніагарський водоспад у квартирах
17:54Лікування раку у Дніпрі
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

У Пенсійному фонді — шалені черги за довідками

31 января 2019 18:12

Отримати необхідний документ та випробувати себе на міцність. Це про пенсіонерів центрального управління пенсфонду області. Літні люди скаржаться: отримати довідку про доходи, яка потрібна для нарахування грошової допомоги — то ціла справа.  Адже очікування може розтягнутися на декілька днів. Цей сервісний центр обслуговує три райони Дніпра — Соборний, Центральний та Шевченківський. Тож наплив бажаючий отримати документ чималий. Кілька вікон, де видають довідки про доходи, пенсіонери штурмують із самого ранку. Люди похилого віку скаржаться — вистояти у довжелезній черзі їм не під силу. Не може її ніяк отримати й Жанна Семенівна. Ця довідка їй потрібна для грошової допомоги від депутата. Жінка оббиває поріг відділення вже не перший день. Фахівці пояснюють: із початку року депутати почали видавати людям грошову допомогу. А без цієї довідки про доходи її не отримати. За нею — пенсіонери йдуть до центрального управління Пенсфонду області. А тамтешні працівники не в змозі спрогнозувати, скільки людей до них звернеться та скільки довідок потрібно буде видати. У цих віконцях також отримують і довідку про страховий стаж для лікарняного. А це також збільшує чергу. На видачу документів у сервісному центрі додатково призначили ще п’ятьох співробітників. Сподіваються, це допоможе. А ще нагадують — отримати довідки про доходи та страховий стаж, можна не виходячи з дому. Для цього потрібно зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 5,56 м/с

Ночью

Температура: -3 С°

Ветер: 5,56 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.87
 RUB   0.42
 USD   27.57
20:00Анекдоты по-украински
20:25Параллельный мир
21:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+