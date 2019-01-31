



У Пенсійному фонді — шалені черги за довідками Отримати необхідний документ та випробувати себе на міцність. Це про пенсіонерів центрального управління пенсфонду області. Літні люди скаржаться: отримати довідку про доходи, яка потрібна для нарахування грошової допомоги — то ціла справа. Адже очікування може розтягнутися на декілька днів. Цей сервісний центр обслуговує три райони Дніпра — Соборний, Центральний та Шевченківський. Тож наплив бажаючий отримати документ чималий. Кілька вікон, де видають довідки про доходи, пенсіонери штурмують із самого ранку. Люди похилого віку скаржаться — вистояти у довжелезній черзі їм не під силу. Не може її ніяк отримати й Жанна Семенівна. Ця довідка їй потрібна для грошової допомоги від депутата. Жінка оббиває поріг відділення вже не перший день. Фахівці пояснюють: із початку року депутати почали видавати людям грошову допомогу. А без цієї довідки про доходи її не отримати. За нею — пенсіонери йдуть до центрального управління Пенсфонду області. А тамтешні працівники не в змозі спрогнозувати, скільки людей до них звернеться та скільки довідок потрібно буде видати. У цих віконцях також отримують і довідку про страховий стаж для лікарняного. А це також збільшує чергу. На видачу документів у сервісному центрі додатково призначили ще п’ятьох співробітників. Сподіваються, це допоможе. А ще нагадують — отримати довідки про доходи та страховий стаж, можна не виходячи з дому. Для цього потрібно зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду.

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