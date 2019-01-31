



23-річний чоловік врятував собаку із крижаного озера у парку Глоби Сьогодні за героїчний вчинок Владислав отримав подяку від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники навіть запросили його на службу. Як пес опинився у воді та чому чоловік не побоявся пірнути за твариною? Владислав — киянин. Сьогодні зранку приїхав до Дніпра. В парку Глоби зустрівся із давнім другом. Прогулянку приятелів перервало пронизливе собаче скиглення. Тварина опинилась посеред озера і з останніх сил намагалась врятуватись. Найтяжче було повертатись, каже хлопець. Тіло вже не слухалось, бо оніміло від холоду. Але вчасно під’їхали рятувальники. Вони й допомогли піднятись на берег. Це видно на відео, яке зняли звичайні перехожі. Денис, приятель Влада, також був на березі. Він погано плаває, тому і насмілився пірнути в озеро. Пишається вчинком свого друга. Врятованою виявилась породиста собака на ім’я Мотя. Вона гуляла із хазяйкою в парку, граючись забігла на кригу і ледь не загинула. Зараз з нею все добре. А от власниця тварини й досі в шоку. Спілкуватися з пресою відмовилася. Місцеві ж працівники ДСНС вирішили нагородити Владислава подякою. Більш того, рятувальники запросили хлопця, який доречі, ресторатор, до себе на роботу.

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