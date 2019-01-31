



Смертельна небезпека чи невеличка неприємність? Більшість українців використовує ртутний градусник для вимірювання температури тіла. І якщо його випадково розбити — одразу виникає купа запитань. Як правильно прибрати токсичні сріблясті кульки та де їх потім утилізувати? Всередині цього звичного приладу — речовина, яку відносять до першого класу хімічної небезпеки. Про її надзвичайну токсичність знають усі. Тож для декого розбитий термометр — неймовірний стрес. Неприємність трапилася з Лілією під час прибирання квартири. Сріблясті кульки миттю розлетілися по всій підлозі. Схвильована жінка почала шукати в інтернеті інформацію, як прибрати отруйну речовину. Зібрала скотчем, склала у банку й викинула на смітник. Ми вирішили з’ясувати, чим можуть зарадити у подібній ситуації рятувальники. Телефонуємо «101». Рятувальники пояснюють: за законом просто не мають права приймати небезпечні відходи. Нести розбитий градусник радять до місцевих органів влади. Рятувальники можуть хіба що допомогти вам її зібрати. Та після цього утилізація ртуті лягає цілковито на ваші плечі. Створити у Дніпрі спеціальний пункт прийому та переробки ртутних градусників мешканці запропонували міській владі ще півтора місяця тому. Відповідне звернення з’явилося на сайті петицій міськради. Та поки петиція набрала трохи більше двох сотень голосів з тисячі необхідних. Екологи ж наголошують: викидати в сміттєвий бак розбитий термометр — справжній злочин проти навколишнього середовища. Більш того, у випадку пожежі токсичні пари ртуті разом із димом розноситимуться до найближчих населених пунктів. Тож при утилізації термометра план дій має бути такий: 1. Зачинити всі вікна та двері, аби кульки ртуті не розлетілися від потоків повітря. 2. Захистити себе: надягти ватно-марлеву пов’язку та гумові рукавички. 3. Підготувати скляну банку для збору із мильно-содовим розчином. Також можна використати розчин перманганату калію, відбілювач або засіб для миття туалету. 4. Зібрати ртуть скотчем, гумовою спринцівкою, або шприцом. Побачити найменші кульки допоможе ліхтарик. В жодному разі не використовувати пилосос. 5. Щільно закрити банку, завернути в поліетиленовий пакет та віднести на утилізацію. Після цього треба добряче провітрити приміщення, і ще раз вимити підлогу. Лікарі ж заспокоюють: у стандартному градуснику занадто мало ртуті, аби викликати гостре отруєння. Та якщо усі залишки не прибрати, можуть з’явитися симптоми отруєння хронічного. Випаровуватися ртуть може роками, а людина навіть не знатиме, від чого хворіє. Після прибирання фахівець радить викинути одяг, який міг забруднитися в процесі, прийняти душ та прополоскати содою рота. А найкраща профілактика — пити багато рідини. Від ртутних градусників поступово відмовляються в більшості країн світу. Мінаматська конвенція з 2020-го забороняє виробництво, експорт та імпорт продукції, що містить ртуть, зокрема термометрів. Серед держав, що підписали угоду — США, країни ЄС та навіть Росія. України поки що в цьому списку немає.

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