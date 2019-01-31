



Кількість хворих на грип суттєво зменшилася Епідемія грипу вирує у восьми областях України. Протягом останніх двох місяців, в Україні від грипу померли двадцять вісім людей, серед них — чотири дитини. Всі вони були не вакциновані. На Дніпропетровщині — на сьогодні епідемії немає. Ба більше: за даними Лабораторного центру, кількість захворілих в нашому регіоні суттєво зменшилася. Проте 22 класи, здебільшого у Дніпрі, ще закриті на карантин. Спеціалісти нагадують: лише своєчасне звернення до лікаря може запобігти ускладненням хвороби, а єдиний спосіб профілактики — щеплення.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



