Кількість хворих на грип суттєво зменшилася

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему?
Епідемія грипу вирує у восьми областях України. Протягом останніх двох місяців, в Україні від грипу померли двадцять вісім людей, серед них — чотири дитини. Всі вони були не вакциновані. На Дніпропетровщині — на сьогодні епідемії немає. Ба більше: за даними Лабораторного центру, кількість захворілих в нашому регіоні суттєво зменшилася. Проте 22 класи, здебільшого у Дніпрі, ще закриті на карантин. Спеціалісти нагадують: лише своєчасне звернення до лікаря може запобігти ускладненням хвороби, а єдиний спосіб профілактики — щеплення.