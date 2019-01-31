



Історія неймовірного кохання довжиною у життя У Дніпрі подружжя Коваль відсвяткувало діамантове весілля. 60 років тому вони сказали один одному — «так». Їхній випадок називають справжнім феноменом, адже прожити стільки років разом — то справжнє диво. Секрети міцного шлюбу у діамантових ювілярів дізнавались і наші журналісти. Вони міцно тримаються за руки, немов молодята, і закохано дивляться один на одного. Як і 60 років тому. Діамантові ювіляри згадують свою історію знайомства. Вперше познайомились лікарняній палаті. Куди студент Володимир Коваль потрапив із пневмонією. З того часу і не розлучалися. Володимир та Олена товаришували два роки, доки хлопець не наважився зробити пропозицію. Відгуляли два свята, у місті та селі, звідки Олена родом. Тоді, 60 років тому, свідком на весіллі молодят був пан Олександр. Чоловік жартує: у такому довгому і щасливому сімейному шляху родини, можливо є і його заслуга. Діамантові ювіляри розповідають — за 60 років жодного разу не пошкодували про свій вибір. Попри поважний вік романтика у їхньому шлюбі нікуди не зникла. Вони і досі називають одне одного пестливими іменами. Діти ювілярів розповідають, батьки для них — то символ справжнього кохання та приклад для наслідування. Аби ювіляри відчули ті ж емоції, що і шістдесят років тому, рідні організували для них сюрприз — повторне одруження. Представниця РАГСу зізнається, пара діамантових ювілярів — то вперше у її роботі. Подружжя ж каже: особливо секрету міцного шлюбу у них немає. Головне, що є кохання і взаємоповага. Тоді можна не те що діамантове, а й платинове весілля відгуляти.

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