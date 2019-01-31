11 канал
1 февраля 2019 | 20:12

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

18:22Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи
18:21Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага
18:11Допомога жертвам домашнього насильства
18:04Ніагарський водоспад у квартирах
17:54Лікування раку у Дніпрі
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Історія неймовірного кохання довжиною у життя

31 января 2019 17:48

У Дніпрі подружжя Коваль відсвяткувало діамантове весілля. 60 років тому вони сказали один одному — «так». Їхній випадок називають справжнім феноменом, адже прожити стільки років разом — то справжнє диво.   Секрети міцного шлюбу у діамантових ювілярів дізнавались і наші журналісти. Вони міцно тримаються за руки, немов молодята, і закохано дивляться один на одного. Як і 60 років тому. Діамантові ювіляри згадують свою історію знайомства. Вперше познайомились лікарняній палаті. Куди студент Володимир Коваль потрапив із пневмонією. З того часу і не розлучалися. Володимир та Олена товаришували два роки, доки хлопець не наважився зробити пропозицію. Відгуляли два свята, у місті та селі, звідки Олена родом. Тоді, 60 років тому, свідком на весіллі молодят був пан Олександр. Чоловік жартує: у такому довгому і щасливому сімейному шляху родини, можливо є і його заслуга. Діамантові ювіляри розповідають — за 60 років жодного разу не пошкодували про свій вибір. Попри поважний вік романтика у їхньому шлюбі нікуди не зникла. Вони і досі називають одне одного пестливими іменами. Діти ювілярів розповідають, батьки для них — то символ справжнього кохання та приклад для наслідування. Аби ювіляри відчули ті ж емоції, що і шістдесят років тому, рідні організували для них сюрприз — повторне одруження. Представниця РАГСу зізнається, пара діамантових ювілярів — то вперше у її роботі. Подружжя ж каже: особливо секрету міцного шлюбу у них немає. Головне, що є кохання і взаємоповага. Тоді можна не те що діамантове, а й платинове весілля відгуляти.

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