



В Мечникова влаштували безкоштовний прийом для людей з інвалідністю Отримати медконсультацію приїхали підопічні геріатричного пансіонату, члени товариства сліпих та мешканці Першотравенська, які постраждали на виробництві. Для лікарні такі прийоми вже стали традиційними, влаштовуватимуть їх і надалі. На безкоштовний прийом до лікарів зібралися близько ста п’ятдесяти осіб. Консультуватимуть їх майже сорок фахівців з усієї лікарні. А якщо пацієнту знадобиться шпиталізація, операція або лікування, платити за нього також не доведеться. Пацієнти можуть одразу відвідати кількох лікарів. Пан Віктор прийшов на прийом офтальмолога. Чоловік від народження страждає на глаукому, яка поступово позбавила його зору. Спеціально для цієї консультації виділили увесь третій поверх поліклініки. Пацієнтів за необхідності супроводжують медпрацівники. Такі консультації в лікарні вже стали традиційними. Деякі пацієнти сьогодні потрапили на безкоштовний прийом вперше. Вони одразу поспішають висловити вдячність. У лікарні такими пацієнтами обіцяють опікуватися і надалі. Адже можуть допомогти людям, яким важко подбати про себе самим.

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