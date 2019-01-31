11 канал
1 февраля 2019 | 20:12

У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі У Дніпрі почали штрафувати за порушення правил паркування та евакуйовувати автомобілі

01 февраля 2019 18:05

Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему? 

18:22Смерть від голоду. На Дніпропетровщині масово помирають птахи
18:21Розпочався міжнародний практичний семінар з крав-мага
18:11Допомога жертвам домашнього насильства
18:04Ніагарський водоспад у квартирах
17:54Лікування раку у Дніпрі
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В Мечникова влаштували безкоштовний прийом для людей з інвалідністю

31 января 2019 17:41

Отримати медконсультацію приїхали підопічні геріатричного пансіонату, члени товариства сліпих та мешканці Першотравенська, які постраждали на виробництві. Для лікарні такі прийоми вже стали традиційними,   влаштовуватимуть їх і надалі. На безкоштовний прийом до лікарів зібралися близько ста п’ятдесяти осіб. Консультуватимуть їх майже сорок фахівців з усієї лікарні. А якщо пацієнту знадобиться шпиталізація, операція або лікування, платити за нього також не доведеться. Пацієнти можуть одразу відвідати кількох лікарів. Пан Віктор прийшов на прийом офтальмолога. Чоловік від народження страждає на глаукому, яка поступово позбавила його зору. Спеціально для цієї консультації виділили увесь третій поверх поліклініки. Пацієнтів за необхідності супроводжують медпрацівники. Такі консультації в лікарні вже стали традиційними. Деякі пацієнти сьогодні потрапили на безкоштовний прийом вперше. Вони одразу поспішають висловити вдячність. У лікарні такими пацієнтами обіцяють опікуватися і надалі. Адже можуть допомогти людям, яким важко подбати про себе самим.

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