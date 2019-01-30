



Шкільні кафе замість їдальні Кава, перепічки та печена картопля. Ось що обирають підлітки, коли в них з’являється можливість. У школі № 130 нещодавно почало працювати кафе, де обідають учні старших класів. Це вже одинадцятий подібний пункт, який відкрили в навчальних закладах Дніпра. Компанія, що відповідає за дитяче харчування, готова й надалі розвивати таку мережу — за згоди батьків та адміністрації школи. Чотири види салату й гарніру, шість м’ясних страв, випічка, соки та кава. А ще сучасний дизайн та зручні меблі. Кафе вже працюють в декількох школах Дніпра. Компанія Продрезерв-5, відповідальна за харчування в закладах освіти, пропонує у такий спосіб годувати старші класи, починаючи від 9-го. У 130-ій школі все склалося. Тож постачальник закупив обладнання та меблі, набрав персонал й проанкетував батьків щодо меню. А ще старшокласники відверто насолоджуються кавою, розчинною з пакетиків — іншої тут нема. Посиденьки в кафе прикрашають шкільне життя підлітків. Звісно, їсти смачну картоплю й перепічки хочуть усі діти, а не лише старшокласники. Але молодших учнів годують інакше. Початкова школа має комплексне харчування. Меню кажуть — з нового року значно покращилося. Хоча ось цей батько не у захваті від того, що пропонує їдальня й ображений, що кафе для молодшокласників — закрите. Знімати їдальню де харчуються усі інші — у 130-ій школі не дозволили. Зрозуміло, що не готувалися пускати туди гостей. Але вчителі особливої різниці в асортименті не бачать Звісно, таке маленьке кафе не в змозі вмістити усіх бажаючих. Тут й без того черги. Старшокласники навіть кажуть, що їм трохи збільшили перерву, щоб вони встигли щось перехопити.

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