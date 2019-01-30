Постраждалих від вибуху на коксохімічному заводі перевезли в Опіковий центр Дніпра

В усіх — опіки тіла, ураження дихальних шляхів, забої та контузія. Також в постраждалих численні уламкові поранення обличчя та кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно важкий. За попередніми прогнозами, в Опіковому центрі — травмовані перебуватимуть близько двох місяців. Після — на них чекає тривала реабілітація.

Нагадаємо, вчора на коксохімічному заводі сталися вибух та пожежа. Вогонь знищив двісті квадратних метрів приміщення одного з цехів.



Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей