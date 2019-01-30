



Компенсації за самостійне встановлення газового лічильника поки що не буде Оскільки відповідний закон не ухвалили. А ті, хто має загальнобудинковий лічильник, можуть отримати перерахування, якщо тривалий час не проживали у квартирі. Для цього треба надати довідку з фактичного місця перебування та про кількість прописаних. А передавати показання лічильників тепер можна через Вайбер. Для цього необхідно приєднатися до акаунту, який ви бачите на екрані. Усього на цей рік «Дніпрогаз» отримав фінансування у сумі понад сорок шість мільйонів гривень. Окрім того, у деяких районах Дніпра планують відключити газ. З двадцятого травня до двадцятого червня без блакитного палива залишаться мешканці ДіЇвки та Сухачівки. Там проведуть ремонт обладнання. Платити за цей період мешканцям не доведеться.

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