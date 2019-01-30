Півтора місяця роботи в тестовому режимі, близько п’ятнадцяти тисяч попереджень — і ось нарешті! Сьогодні інспектори міськради почали штрафувати за порушення правил паркування, ба більше — евакуйовувати автомобілі. Та чи під силу комунальникам побороти глобальну проблему?
Компенсації за самостійне встановлення газового лічильника поки що не буде
30 января 2019 17:58
Оскільки відповідний закон не ухвалили. А ті, хто має загальнобудинковий лічильник, можуть отримати перерахування, якщо тривалий час не проживали у квартирі. Для цього треба надати довідку з фактичного місця перебування та про кількість прописаних. А передавати показання лічильників тепер можна через Вайбер. Для цього необхідно приєднатися до акаунту, який ви бачите на екрані. Усього на цей рік «Дніпрогаз» отримав фінансування у сумі понад сорок шість мільйонів гривень. Окрім того, у деяких районах Дніпра планують відключити газ. З двадцятого травня до двадцятого червня без блакитного палива залишаться мешканці ДіЇвки та Сухачівки. Там проведуть ремонт обладнання. Платити за цей період мешканцям не доведеться.