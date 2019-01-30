



Без даху над головою. Опинитися на вулиці бояться мешканці гуртожитку на Набережній Перемоги, 46 Вже понад 10 років люди борються за те, аби помешкання передали у комунальну власність. А вони нарешті змогли приватизувати житло. Та кілька років тому — боротьба загострилась. Тепер вони відвойовують вже власні оселі. Адже, як з’ясувалося, кімнати продані новим власником. Людмила показує свою невеличку квартиру у гуртожитку. В ній разом із дітьми вона мешкає понад 30 років. Та тепер родина із маленькою дитиною опинилася під загрозою виселення. Бо на квартиру є ще один претендент, який це житло… придбав у нового власника гуртождитку. Жінка стверджує — незаконно. У подібній ситуації опинилися й інші родини, що мешкають у гуртожитку. Про те, що їхні квартири їм начебто не належать — дізналися випадково.Історія почалася ще у далекому 93-му році, коли приватизували Взуттєву фабрику «Оріль». Гуртожиток залишився -державі. Хоч цього не мало бути. Та, незважаючи на це, помешкання потім кілька разів незаконно продавалось, розповідають люди. У 2015 році Господарський суд визнав власником гуртожитка товариство з обмеженою відповідальністю «КП-Комфорт». Тож люди знов пішли до суду, аби в черговий раз довести, що саме вони є власниками квартир. Підтримує у цьому їх і фонд держмайна. Його представники кажуть: гуртожиток — то державне майно. І також судяться за помешкання. Одну справу жителі вже програли. Тож люди звернулись до Апеляційного суду. Та засідання в черговий раз перенесли. Люди здаватися не збираються і до останнього відстоюватимуть своє право на житло. Ми намагалися звязатися з компанією, якою начебто належав гуртожиток, аби прояснити ситуацію. Та телефони, які вдалося знайти — не відповідають.

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