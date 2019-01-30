



У центрі Дніпра невідомий вистрілив з гранатомета в позашляховик Тільки завдяки тому, що автомобіль броньований, водій та пасажир залишились неушкодженими. Вчора близько дев’ятої вечора мешканці вулиці Ливарної повідомили поліцію про гучний вибух. Як з’ясувалося пізніше, це був постріл з ручного протитанкового гранатомета. Снаряд потрапив у позашляховик Тойота. На місце одразу ж прибули екіпажі патрульних, слідчі, вибухотехніки та рятувальники. Під час пострілу з РПГ в машині знаходилися двоє людей. Завдяки тому, що автомобіль броньований ніхто не постраждав. На перехресті Ливарної та Крутогірного спуску і зараз лежать уламки передньої частини автомобіля, куди й прийшовся постріл. Люди кажуть — у будинках ледь не повилітали шибки. Поліція наразі встановлює всі обставини події, а також особу ймовірного злочинця. Слідчі вже знайшли будівлю, в якій ховався стрілок.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



