



Порівнянні з минулим роком збільшилась кількість пацієнтів з обмороженнями Зміни кольору шкіри на морозі — це перший тривожний дзвіночок, кажуть лікарі. У разі, якщо на тілі з’явилися пухирці або білі плями, треба негайно звертатися до лікаря. Медики радять одягати кілька шарів одягу. Це краще утримуватиме тепло, а також вживати гарячі напої. Дуже важливо не пити алкоголь, він створює лише ілюзію тепла.

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