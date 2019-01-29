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Потужна пожежа у Кам'янському Потужна пожежа у Кам’янському

29 января 2019 17:51

П’ятеро людей — в реанімації. Всі вони — працівники Дніпровського коксохімічного заводу, де сьогодні вночі пролунав потужний вибух.

18:49Порівнянні з минулим роком збільшилась кількість пацієнтів з обмороженнями
18:43П’ятеро чоловіків у масках пограбували магазин із хутром
17:56Надихалися димом сьогодні і мешканці Дніпра
17:48На зупинках міського електротранспорту встановили «розумні табло»
18:11У Києві та Дніпрі працюють виставки художньої емалі
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Чергові роковини бою під Крутами сьогодні відзначають в Україні

29 января 2019 18:45

Дніпро традиційно приєднався до дня пам’яті. Небайдужі містяни, військовослужбовці, духівництво, представники влади зібралися біля флагштока та згадали героїчних юнаків, які віддали своє життя за вільну Україну.   А вихованці ліцею з військово-технічною підготовкою зобразили символічну «живу» стелу із картинами боїв. Сто один рік тому кількасот київських курсантів та добровольців призупинили наступ чотиритисячної більшовицької армії, яка рухалася на Київ. Ця нерівна битва увійшла в історію як бій за Крути — за назвою залізничної станції, де все й відбувалось. Точна кількість учасників та полеглих у бою і досі невідома. А наші сучасники вже проводять паралелі між минулим та сьогоднішньою боротьбою за українську незалежність. Вшанування пам’яті учасників бою під Крутами завершилось маршем українських військовослужбовців, курсантів та ліцеїстів.

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