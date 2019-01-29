



Чергові роковини бою під Крутами сьогодні відзначають в Україні Дніпро традиційно приєднався до дня пам’яті. Небайдужі містяни, військовослужбовці, духівництво, представники влади зібралися біля флагштока та згадали героїчних юнаків, які віддали своє життя за вільну Україну. А вихованці ліцею з військово-технічною підготовкою зобразили символічну «живу» стелу із картинами боїв. Сто один рік тому кількасот київських курсантів та добровольців призупинили наступ чотиритисячної більшовицької армії, яка рухалася на Київ. Ця нерівна битва увійшла в історію як бій за Крути — за назвою залізничної станції, де все й відбувалось. Точна кількість учасників та полеглих у бою і досі невідома. А наші сучасники вже проводять паралелі між минулим та сьогоднішньою боротьбою за українську незалежність. Вшанування пам’яті учасників бою під Крутами завершилось маршем українських військовослужбовців, курсантів та ліцеїстів.

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