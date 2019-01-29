



П’ятеро чоловіків у масках пограбували магазин із хутром До поліції зателефонував власник торговельної точки та повідомив про викрадення п’ятдесяти шуб. Поліція незабаром зупинила автівку, на якій поїхали грабіжники, однак нікого, крім водія, у салоні не було. Затриманий раніше судимий чоловік своєї провини не визнав. Якщо участь у скоєнні злочину підтвердиться, йому загрожує позбавлення волі на три роки. Особи зниклих грабіжників встановлюються.

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