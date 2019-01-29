



Надихалися димом сьогодні і мешканці Дніпра Усе через пожежу, яка сталася на проспекті Пушкіна впритул до бульвару Кучеревського. Горіла недобудова, що багато років простояла покинутою. Тепер це майно зазнало значних ушкоджень. Паркан з графіті на бульварі Кучеревського знайомий усім шанувальникам футболу. Пожежа виникла одразу за цією огорожею — на території покинутого будівництва. Рятувальників викликали поліцейські. Вони саме патрулювали проспект Пушкіна, коли побачили задимлення. Чорні хмари від пожежи здувало вітром у бік будівлі обласної адміністрації. У повітрі відчувався їдкий «хімічний» запах. Диму було так багато, бо горів пластик. Можливо загоряння виникло через недбальство безхатченків. За словами місцевих, ті досить давно призвичаїлися ночувати у недобудові. А безпосередньо перед пожежею комунальники, які працювали неподалік, бачили підозрілого чоловіка. Працівники ДСНС локалізували пожежу десь за годину. Однак запах хімії відчувався у повітрі досить довго. Дніпровські екоактивісти навіть встигли розповсюдити соціальними мережами заклик до мешканців Центрального району тимчасово не провітрювати помешкання та провести вологе прибирання. У їхньому повідомленні йдеться про можливість викиду в повітря токсичних речовин.

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