



Потужна пожежа у Кам’янському П’ятеро людей — в реанімації. Всі вони — працівники Дніпровського коксохімічного заводу, де сьогодні вночі пролунав потужний вибух. Попередні причини інциденту на підприємстві не озвучують, усі деталі з’ясовуватиме спеціальна комісія. Це фрагменти оперативного відео Служби з надзвичайних ситуацій. Близько четвертої ранку рятувальники отримали повідомлення про вибух та пожежу на Коксохімічному заводі у Кам’янському. Вогонь знищив двісті квадратних метрів приміщення. Серйозно постраждали п’ятеро працівників заводу, що знаходились в епіцентрі вибуху. Наразі всі вони в реанімації в стабільно важкому стані з опіками до 15 відсотків тіла. Що стало причиною вибуху на заводі з’ясують в ході службового розслідування. Триватиме воно п’ятнадцять днів. Підприємство продовжує працювати у звичному режимі. Також в тому, що сталося на підприємстві, розбиратимуться й слідчі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт». Відомо, що всі постраждалі — досвідчені працівники зі стажем від 5 до 8 років.

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