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Потужна пожежа у Кам'янському Потужна пожежа у Кам’янському

29 января 2019 17:51

П’ятеро людей — в реанімації. Всі вони — працівники Дніпровського коксохімічного заводу, де сьогодні вночі пролунав потужний вибух.

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На зупинках міського електротранспорту встановили «розумні табло»

29 января 2019 17:48

Тепер поглянувши на електронний щит, можна одразу дізнатися — коли під’їде ваш трамвай чи тролейбус, скільки градусів на вулиці та котра година. Містяни такі новації вже оцінили та просять зробити те ж саме і для зупинок маршруток.  Тему продовжать наші кореспонденти. Відтепер дізнатися час до прибуття трамваю чи тролейбусу можна просто на зупинці. Для цього майже весь парк електротранспорту обладнали датчиками GPS. Серце системи знаходиться тут — у центральній диспетчерській на проспекті Нігояна. Все автоматизовано. Фахівці лише контролюють роботу програмного забезпечення та вирішують проблемні питання. Усього в Дніпрі, кажуть чиновники, близько півтисячі зупинок міського електротранспорту. Поки що електронними табло обладнали близько ста п’ятдесяти. Половина — вже працює, на інших — ще тривають роботи з підключення до електромережі. Повністю завершити все мають за декілька місяців. Містяни таким змінам радіють, бажають реалізації подібної системи й для маршрутних зупинок. У міськраді кажуть, це — наступний крок. Надалі на ці ж розумні табло виводитимуть інформацію й по маршрутках. Такі електрощити, додають чиновники, це частина проекту електронна диспетчерська. Загалом на нього витратили майже 12 мільйонів гривень.

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