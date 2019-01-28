



У Києві та Дніпрі працюють виставки художньої емалі Паралельні та неповторні. У Києві та Дніпрі одномоментно працюють виставки, присвячені творам одного митця. Це відбувається у підтримку видатного майстра художньої емалі Олександра Бородая, роботи якого зараз претендують на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. Основна експозиція організована у столиці, а в дніпровському музеї українського живопису теж є що представити. Бо саме Олександр Бородай став співзасновником школи емальєрного мистецтва і в нашому культурному місті. Художня емаль, зразки якої знаходили у гробниці Тутанхамона, осучаснена й доведена до вершин мистецтва. Такі митці як Олександр Бородай, за думкою Людмили Тверської, поєднують у своїх творах наїв та відвертість із висококласною технікою виконання. Звідси й назва експозиції творів Олександра Бородая — «Перевірене часом. Нерозвіяне простором». Яку починаєш глибоко розуміти, коли занурюєшся у філософію автора. Казав так колись майстер й дійсно відродив цілий напрямок образотворчого мистецтва з його первісною та найсучаснішою цінністю. На цьому шляху Олександр Бородай отримав також однодумців з рідного Дніпра. Майстерня художньої емалі при дніпровському Музеї українського живопису була створена у травні 2015 року. Тепер тут найбільше в країні зібрання творів цього неперевершеного стилю. Воно виділене в окремий музей. На його базі проведено багато всеукраїнських та міжнародних симпозіумів художників — емальєрів. За ініціативою та участю Олександра Бородая. До майстерні постійно приходять все нові художники. Деякі з них зовсім молоді. Аліна Набока справляється з усіма складнощами виготовлення творів з емалі. Дівчина надягає маску та спеціальні рукавички, щоб наблизитися до випалювальної печі. Бо температура в неї сягає дев’ятисот градусів! Відомо, що є й хімічна небезпека у цьому процесі. Тож недарма емальєри називають себе самураями! Олександра Андрійовича Бородая колеги за творчим цехом і шанувальники художнього мистецтва зараз визнають гідним Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, яку вручатимуть цього року. Дніпро, що став центром емальєрного мистецтва України цінує творчість свого земляка й бажає Олександру Бородаю національного визнання і такого ж міцного здоров’я, як загартована вічністю емаль. Відвідати ж виставку творів Олександра Бородая та його послідовників, а також зазирнути у чудову майстерню можна у Музеї українського живопису.

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