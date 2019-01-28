





Мокрий сніг з дощем та ожеледиця До кінця тижня на Дніпропетровщині збережеться нестійка погода, кажуть синоптики. Завтра в область прийде черговий циклон. Вночі від 5 до 10 морозу, вдень — від мінус одного до чотирьох градусів тепла. Незначне потепління ж очікується на початку лютого.

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