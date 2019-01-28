11 канал
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Потужна пожежа у Кам'янському Потужна пожежа у Кам’янському

29 января 2019 17:51

П’ятеро людей — в реанімації. Всі вони — працівники Дніпровського коксохімічного заводу, де сьогодні вночі пролунав потужний вибух.

18:49Порівнянні з минулим роком збільшилась кількість пацієнтів з обмороженнями
18:45Чергові роковини бою під Крутами сьогодні відзначають в Україні
18:43П’ятеро чоловіків у масках пограбували магазин із хутром
17:56Надихалися димом сьогодні і мешканці Дніпра
17:48На зупинках міського електротранспорту встановили «розумні табло»
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Мокрий сніг з дощем та ожеледиця

Мокрий сніг з дощем та ожеледиця

28 января 2019 18:10

До кінця тижня на Дніпропетровщині збережеться нестійка погода, кажуть синоптики. Завтра в область прийде черговий циклон. Вночі від 5 до 10 морозу, вдень — від мінус одного до чотирьох градусів тепла. Незначне потепління ж очікується на початку лютого.

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