



На Криворізькій з’явилася власна «долина гейзерів» На вулиці Криворізька навпроти «Південмашу» з-під асфальту б’є пар. Він йде із теплових комунікацій. Місцеві мешканці переживають, що тепер до їхніх будинків тепло доходить із значними втратами. Біля будинку № 12 на вулиці Криворізькій на тротуарі почуваєшся неначе зірка на сцені — весь у клубах пару. Місцеві мешканці кажуть: пар з-під асфальту бачать не вперше. За словами людей, на цій ділянці таке вже не вперше. А тим часом навколо гейзерів потроху тріскається й обвалюється асфальт. На наше звернення у КП «Тепломережі» відповіли листом. Причиною викидів пару називають талі води та різноманітні витоки, які потрапляють на гарячі труби. Однак комунальники запевняють: ризику обвалу асфальту немає. Підприємством регулярно здійснюються заходи із запобігання потрапляння рідин на тепломережі.

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