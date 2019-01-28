11 канал
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Потужна пожежа у Кам'янському Потужна пожежа у Кам’янському

29 января 2019 17:51

П’ятеро людей — в реанімації. Всі вони — працівники Дніпровського коксохімічного заводу, де сьогодні вночі пролунав потужний вибух.

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18:43П’ятеро чоловіків у масках пограбували магазин із хутром
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Минулого тижня зі складних ситуацій визволили майже дві сотні автомобілів

28 января 2019 18:02

Останній тиждень Дніпропетровщина знаходилась під впливом декількох циклонів. Через коливання температури ситуація на автошляхах була вкрай складною.  Так, одна з аварій сталася сьогодні вночі поблизу   Підгородного. Минулого тижня по області зі складних ситуацій визволили майже дві сотні автомобілів. Тільки минулої ночі на шляхах застрягли п’ятнадцять машин. Одна з автівок у Підгородному вилетіла у кювет. Вантажівку довелось діставати шістьом рятувальникам, які витягли її за допомогою буксирувального троса. Відзначився тиждень і великою кількістю пожеж. Сім осіб загинули. Шістьох врятовано. Один з таких щасливчиків у Першотравенську. Надзвичайна ситуація сталась і в одній з осель у Дніпрі. Там під час ремонтних робіт, на володаря оселі впала залізобетонна плита. Чоловік вцілів, але отримав серйозну травму ноги. Довелось залучати аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. У поліції тиждень виявився також непростим. Надійшло близько трьох тисяч звернень. Бійки, вживання алкоголю у громадських місцях, ДТП. Останніх зафіксовано сто двадцять. Серед них і випадок, що стався минулої ночі. Водій автомобіля ауді не впорався з керуванням та виїхав у сніговий замет. Всередині знаходились два хлопці і дівчина. В цілому за порушення правил дорожнього руху працівниками поліції винесено тисячу шістсот постанов.

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