



Минулого тижня зі складних ситуацій визволили майже дві сотні автомобілів Останній тиждень Дніпропетровщина знаходилась під впливом декількох циклонів. Через коливання температури ситуація на автошляхах була вкрай складною. Так, одна з аварій сталася сьогодні вночі поблизу Підгородного. Минулого тижня по області зі складних ситуацій визволили майже дві сотні автомобілів. Тільки минулої ночі на шляхах застрягли п’ятнадцять машин. Одна з автівок у Підгородному вилетіла у кювет. Вантажівку довелось діставати шістьом рятувальникам, які витягли її за допомогою буксирувального троса. Відзначився тиждень і великою кількістю пожеж. Сім осіб загинули. Шістьох врятовано. Один з таких щасливчиків у Першотравенську. Надзвичайна ситуація сталась і в одній з осель у Дніпрі. Там під час ремонтних робіт, на володаря оселі впала залізобетонна плита. Чоловік вцілів, але отримав серйозну травму ноги. Довелось залучати аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. У поліції тиждень виявився також непростим. Надійшло близько трьох тисяч звернень. Бійки, вживання алкоголю у громадських місцях, ДТП. Останніх зафіксовано сто двадцять. Серед них і випадок, що стався минулої ночі. Водій автомобіля ауді не впорався з керуванням та виїхав у сніговий замет. Всередині знаходились два хлопці і дівчина. В цілому за порушення правил дорожнього руху працівниками поліції винесено тисячу шістсот постанов.

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