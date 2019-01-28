



Надзвичайна подія в дитсадку Дніпра: одна дитина штрикнула олівцем в око іншій! Ба більше: вихователька групи приховала інцидент від батьків. Сказавши, що дівчинка просто вдарилася! Через це трирічну Мирославу до лікарні привезли з суттєвим запізненням, коли вже розпочався запальний процес. На щастя, зараз здоров’ю дитини нічого не загрожує, зір медикам — вдалося зберегти. Дар’я показує фотографії трирічної донечки Мирослави. У минулий четвер, каже, забрала дівчинку з припухлим оком. Вихователька сказала, що та певно вдарилася — з дітьми таке трапляється нерідко. Правда з’ясувалася пізніше — коли Мирослава почала ридати від нестерпного болю. Батьки одразу ж повезли дитину в лікарню. Те, що відбувалося далі їх просто шокувало. З-під повіки лікарі витягли грифель від олівця. На правому оці дівчинки медики провели кілька хірургічних втручань. Постраждала оболонка очного яблука. Батьки з’ясували: під час гри, одна з дівчат штрикнула Мирославу в око. У момент поранення, виховательки в групі не було, розповідає завідувачка закладу. Мовляв, та вийшла з іншою дитиною в роздягальню. Коли ж прийшли батьки — вихователька вирішила приховати правду. З цього приводу керівництво дитячого закладу вже розпочало службове розслідування. І провини педагога не заперечує. Батьки ж налаштовані рішуче. Впевнені: педагогу, що не стежить за малечею та приховує від батьків їхні травми, — в дитячих колективах не місце. Наразі службове розслідування триває. Керівництво дитсадка вирішує — звільняти педагога за власним бажанням чи все ж за статтею. Тим часом, трирічна Мирослава залишається в лікарні. На щастя, йде на поправку та вже каже батькам, що сумує за дитсадковими друзями. А дівчинку, що поранила її олівцем — давно вибачила.

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